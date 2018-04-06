Капитана судна «Норд» освободили в зале суда

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Херсон, 5 апреля. Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщил представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина.

«Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30», — сообщил РИА Новости Щербина.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Горбенко в среду доставили в управление СБУ в Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В четверг депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская заявила, что задержание украинскими пограничниками крымского траулера «Норд» может быть квалифицировано как акт морского терроризма.

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