Небензя: Скрипалям должны были незамедлительно ввести антидот, чтобы спасти их

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ООН, 6 апреля. Экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери, вероятно, должны были сразу ввести антидот, чтобы спасти их, заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя на открытом заседании Совета Безопасности ООН в связи с делом Скрипаля.

«Те, кто покушались на Сергея Скрипаля и его дочь, явно выбрали крайне ядовитое химическое вещество, т.е. самый рискованный и опасный способ. При этом еще и не довели дело до конца. Ведь пострадавшие живы, и Юлия, слава богу, судя по всему, стремительно идет на поправку», — напомнил собравшимся Небензя.

При этом он обратил внимание на несколько несоответствий в расследовании дела. В частности, как после отравления «сверхмощным веществом» Скрипали оставались в нормальном состоянии еще несколько часов.

По мнению дипломата, единственным объяснением может быть только то, что «им всем был незамедлительно введен антидот». А для этого, добавил Небензя, «образец именно такого же, а не просто похожего вещества, должен был находиться где-то под рукой».

Ранее в своем выступлении Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России.

В четверг, как сообщала «Газета.ру», Юлия Скрипаль сделала первое заявление о своем состоянии. Ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, в свою очередь, сообщила, что собирается в Великобританию.

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