В закладки

ООН, 6 апреля. Подготовленный Россией проект заявления Совета безопасности ООН послужит «лакмусовой бумажкой» для Великобритании и ее союзников. Такое заявление сделал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что Лондон обязан сотрудничать с Москвой в деле об отравлении гражданина РФ на территории Соединенного Королевства.

«На территории Великобритании было совершено преступление. Возможно, террористический акт против наших граждан. И как раз они являются жертвами. Значит, мы имеем права требовать сотрудничества. А Великобритания обязана нам его предоставить», — сказал Небензя.

Накануне Всилий Небензя опроверг информацию о наличии списка вопросов Великобритании к России. По его словам, заявление Бориса Джонсона о наличии такого списка не соответствует действительности.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.