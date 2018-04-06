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ООН, 6 апреля. Россия будет добиваться от британской стороны полноценного сотрудничества по «делу Скрипалей», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждалось отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Небензя отметил, что российская сторона «будет добиваться полноценного сотрудничества по «делу Скрипалей» от Великобритании и «ответа на все вопросы».

При этом он подчеркнул, что отказ в сотрудничестве Россия будет расценивать «как попытку сокрытия истины». Происходящее вокруг отравления Скрипалей Небензя назвал «хорошо заранее подготовленной кампанией» с целью делегитимизировать Россию и дискредитировать российскую позицию по сирийскому химическому досье.

Ранее в своем выступлении Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России.

Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. В четверг, как сообщала «Газета.ру», Юлия Скрипаль сделала первое заявление о своем состоянии. Ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, в свою очередь, сообщила, что собирается в Великобританию.

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