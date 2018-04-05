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ООН, 5 апреля. Россия будет предполагать, что за мегапровокацией с делом Скрипалей стоят спецслужбы некоторых стран, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждалось отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Небензя заявил, что если Британия «имеет дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия, мы также с большой долей вероятностью предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран».

Напомним, глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН Небензя подчеркнул, что Скрипаль не мог представлять никакой угрозы для России.

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