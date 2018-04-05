Небензя назвал публикации британских СМИ по делу Скрипаля «театром абсурда»

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ООН, 5 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике публикации британских СМИ в связи с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Небензя отметил, что сообщение о российском происхождении отравляющего вещества накануне было удалено с сайта британского внешнеполитического ведомства. Однако «на помощь» властям Соединенного Королевства пришли СМИ. Дипломат привел несколько красноречивых выдержек.

«Dailymail тоже поведала нам вчера, что у британской разведки есть сверхсекретная информация от неких источников о том, что Россия, оказывается, в преддверии атаки в Солсбери испытывала нервно-паралитическое вещество на повседневных объектах, таких как дверные ручки», — процитировал Небензя.

Ранее постпред России в ООН заявил, что список вопросов Лондона к России является вымыслом.

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