Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против РФ

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ООН, 5 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России.

«Откровения Бориса Джонсона о «дохлом коте на столе» как отвлекающем от других проблем маневре — если кто не знает, о чем я, посмотрите его интервью — ярче всего характеризует те приемы пропагандистской войны без правил, которые сейчас ведет против России Великобритания», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН Небензя подчеркнул, что Скрипаль не мог представлять никакой угрозы для России.

Напомним, ранее глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. МИД Соединенного Королевства признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан на основании собственных оценок информации.

В четверг, как сообщала «Газета.ру», Юлия Скрипаль сделала первое заявление о своем состоянии. Ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, в свою очередь, сообщила, что собирается в Великобританию.

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