Небензя допустил, что против Скрипалей был совершен теракт

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ООН, 5 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил, что против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери был совершен террористический акт. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН.

«Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошел террористический акт?», — спросил Небензя.

Следует отметить, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии послужило поводом для антироссийской кампании Лондона, к которой присоединился ряд западных стран. Власти Соединенного Королевства обвинили в смерти Скрипаля Москву, не подтвердив эти утверждения доказательствами.

Российские дипломаты неоднократно указывали на недопустимость голословных обвинений в связи с делом Скрипаля.

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