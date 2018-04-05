Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у РФ дипсобственность

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Вашингтон, 5 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у России дипломатическую собственность.

На открытом заседании Совета Безопасности ООН в связи с делом Скрипаля Небензя подчеркнул, что США захватили принадлежащую России дипсобственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Помимо этого для российских дипломатов была установлена 25-мильная зона ограничений передвижения.

«Мы призываем США ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем», — заявил Небензя.

Напомним, 26 марта американские власти приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле из солидарности с Лондоном по так называемому «делу Скрипаля».

Ранее «Известия» сообщали, что очередь на собеседование для получения американской визы в Москве и Екатеринбурге стремительно приближается к году. Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк столь резкое увеличение срока ожидания назвал «политическим моментом».

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