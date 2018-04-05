Небензя заявил, что списка вопросов Лондона к России «не было и нет»

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ООН, 5 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого списка вопросов Великобритании к РФ по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей не существует. Он подчеркнул, что соответствующее высказывание главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона не отвечает действительности.

«Я обращаюсь к британской стороне: если они есть, перечислите нам эти вопросы. Только не выдавайте за вопросы ультимативно выдвинутые против нас обвинения и требования признаться в содеянном», — сказал российский дипломат.

Небензя добавил, что у Москвы есть немало вопросов к британским и французским властям, голословно обвинившим Россию в причастности к смерти бывшего разведчика.

Накануне Василий Небензя заявил, что Сергей Скрипаль не представлял для России никакой угрозы. Об этом писала Газета.ru.

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