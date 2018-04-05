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ООН, 5 апреля. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

На открытом заседании Совета Безопасности ООН в связи с делом Скрипаля Небензя напомнил, что Великобритания растиражировала версию, согласно которой «Россия не простила ему (Скрипалю) измены и решила его устранить».

«Притом что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять», — подчеркнул дипломат, напомнив, что Скрипаль с 2008 года проживает в Великобритании.

При этом Небензя задал членам Совбеза ООН ряд риторических вопросов, которые ставят под сомнения все обвинения британской стороны.

В частности, он поинтересовался, зачем Москве надо было ждать восемь лет и решиться на покушение за две недели до выборов президента РФ и за считанные недели до чемпионата мира по футболу. И зачем нужно было ранее выпускать Скрипаля из страны.

Напомним, в отравлении Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии Лондон обвинил Москву. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги.



Брат погибшего в Лондоне экс-агента российских спецслужб Александра Литвиненко ранее рассказал СМИ, что состояние Юлии Скрипаль может ухудшиться, если она не примет сторону Великобритании. «Известия» сообщали о том, как события вокруг отравления Литвиненко связаны с делом Скрипалей.

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