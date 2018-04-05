Украинские националисты заявили, что будут бороться с «куличами» перед Пасхой

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Киев, 5 апреля. Украинские радикалы заявили, что будут бороться со словом «кулич» накануне Пасхи. Радикалы назвали такое наименование «шизофренией». И призвали к некому «этическому патрулированию».

«Есть в Киеве в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу чтобы пытались наши паски какими-то собачьими «куличами» обозвать», — цитирует Газета.ru националистов.

Накануне украинские радикалы из вооруженных формирвоаний «Азов» и «Айдар» захватили православный храм Московского патриархата в Ровенской области. Об этом писала RT.

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