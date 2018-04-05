Международные резервы Украины сократились в марте на 1,2%

В закладки

Киев, 5 апреля. Международные резервы Украины сократились в марте текущего года на 1,2% по сравнению с февралем, до 18191,2 млн долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, в течение марта международные резервы страны «сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и НБУ по государственному долгу».

Как уточняется в заявлении НБУ, за счет этих средств было выплачено 1284,1 млн долларов для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Помимо этого было выплачено в марте 186 мнл долларов в пользу МВФ.

Накануне в НБУ сообщили, что госбюджет Украины за январь-февраль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 1,616 млрд грн

.

Ранее «Известия» сообщали, что Украина уже четыре года фактически не участвует в работе СНГ и отказывается платить членские взносы. Подобная политика Киева заставила организацию задуматься о разработке санкционного механизма, который бы заставил страны выполнять свои обязательства.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.