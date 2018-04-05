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Лондон, 5 апреля. Лондонский «Арсенал» выигрывает у ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в столице Великобритании — 4:1.

Уже на 9-й минуте встречи «канониры» открыли счет благодаря точному удару Рэмзи, освободившемуся от опеки в штрафной гостей.

«Армейцы» ответили великолепным ударом со штрафного в исполнении Головина — 1:1. Однако голы Ляказетта (с пенальти) и Рэмзи обеспечили команде Арсена Венгера комфортный перевес в три мяча.

Следует отметить, что ЦСКА является последним представителем России в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

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