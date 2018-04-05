Неизвестные в Херсоне попытались отбить у СБУ арестованного крымского депутата

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Херсон, 5 апреля. В Херсоне группа неизвестных попыталась отбить у сотрудников «Службы безопасности Украины в АРК» недавно задержанного депутата евпаторийского горсовета, сообщил на своей странице Facebook «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

По его словам, в четверг в Херсоне «группой лиц была предпринята попытка отбить у сотрудников ГУ СБУ в АРК недавно задержанную на КПП особу, очевидно активно привлеченную к установлению оккупационной власти в Крыму, депутата оккупационного органа власти в Евпатории». Ранее в отношении депутата суд избрал меру пресечения в виде ареста.

«С грустью констатируем отсутствие соответствующего уровня координации правоохранительных органов», — написал Бабин.

Как сообщала «Газета.ру», 3 апреля стало известно, что СБУ задержала депутата городского совета Евпатории в пункте пропуска «Чаплинка», когда тот выезжал из Крыма на Украину, где проживают его родственники.

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