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Украина
Неизвестные в Херсоне попытались отбить у СБУ арестованного крымского депутата
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    Неизвестные в Херсоне попытались отбить у СБУ арестованного крымского депутата

    22:39  5 Апреля 2018
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    Неизвестные в Херсоне попытались отбить у СБУ арестованного крымского депутата

    Херсон, 5 апреля. В Херсоне группа неизвестных попыталась отбить у сотрудников «Службы безопасности Украины в АРК» недавно задержанного депутата евпаторийского горсовета, сообщил на своей странице Facebook «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

    По его словам, в четверг в Херсоне «группой лиц была предпринята попытка отбить у сотрудников ГУ СБУ в АРК недавно задержанную на КПП особу, очевидно активно привлеченную к установлению оккупационной власти в Крыму, депутата оккупационного органа власти в Евпатории». Ранее в отношении депутата суд избрал меру пресечения в виде ареста. 

    «С грустью констатируем отсутствие соответствующего уровня координации правоохранительных органов», — написал Бабин. 

    Как сообщала «Газета.ру», 3 апреля стало известно, что СБУ задержала депутата городского совета Евпатории в пункте пропуска «Чаплинка», когда тот выезжал из Крыма на Украину, где проживают его родственники.

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #крым #херсон #евпатория
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