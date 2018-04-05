Украина из-за русофобии осталась без чемпионата Европы по борьбе

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Киев, 5 апреля. Международная федерация борьбы лишила Украину права проведения чемпионата Европы из-за позиции по российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Отмечается, что Киев не предоставил гарантий свободного участия спортсменов из России на соревнованиях. Поэтому было решено перенести континентальное первенство в Македонию.

«Запланированный к проведению в г. Киеве 21 — 29 апреля текущего года чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов, решением Международной федерации борьбы «Объединенный мир борьбы» (UWW) по согласованию с МОК, перенесен в г. Скопье (Македония). Турнир состоится ориентировочно в сроки 14 — 20 мая 2018 года», — отмечается на сайте украинской ассоциации.

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