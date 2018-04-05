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Украина
«Боевая баба»: Тимошенко в новом образе сравнили со Сталиным и Ким Чен Ыном
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    «Боевая баба»: Тимошенко в новом образе сравнили со Сталиным и Ким Чен Ыном

    22:22  5 Апреля 2018
    447

    «Боевая баба»: Тимошенко в новом образе сравнили со Сталиным и Ким Чен Ыном

    Киев, 5 апреля. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной рады в новом образе: в пиджаке в стиле милитари, который пользователи соцсетей тут же сравнили с одеждой Иосифа Сталина и Ким Чен Ына.

    Как сообщает украинское издание УНИАН, в новом образе депутат выступила с трибуны Рады в ходе рассмотрения законопроектов о национальной безопасности. При этом все обратили внимание, что Тимошенко вновь вернулась к излюбленной прическе, заплетенной косе. 

    На своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Гейко сравнил наряд Тимошенко с костюмами Иосифа Сталина и лидера КНДР Ким Чен Ына. 

    «Бабу Юлю на френчи потянуло, очень симптоматично. Даже у Кобы с Кимом не было с лампасами на рукавах», — написал он. 

    Читатели Гейко бойко отреагировали на его пост, не оставив фотографии Тимошенко без комментариев.

    «Готовится воевать за президентское кресло, униформу подготовила, осталось портупею с наганом на свое крутое бедро пристроить», - считает пользователь Facebook Люба Головко.

    «Плавно переходит на «адидасы», там тоже лампасы есть на штанах», - пошутил Виталий Голуб.

    «С ее кормой милитари выглядит карикатурно. Галифе еще бы нацепила. А вообще я ее, гитлера-недомерка, просто терпеть ненавижу, вот поэтому и корму заодно критикую», - заявила Lucy Zaglada.

    «Боевая баба...» - коротко подытожил Олег Нор.

    Ранее «Известия» сообщали, что 31 марта 2019 года на Украине должны пройти очередные президентские выборы. Политологи ожидают крайне жесткую борьбу: по данным социологических опросов, наиболее вероятными претендентами на победу считаются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #тимошенко #рада #батькивщина
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