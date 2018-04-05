Сирия: российские военные помогли доставить 130 тонн гуманитарной помощи в Даръа

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Дамаск, 5 апреля. Российские военнослужащие помогли доставить 130 тонн гуманитарной помощи ООН в поселение Телль-Гехаб провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что основу гуманитарной помщи составили продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничного гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа», — сказал Евтушенко.

Накануне российские военнослужащие доставили восемь тонн гуманитарные грузы наиболее нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики. Помощь получили более 2500 сирийцев, — передавала RT.

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