Украина не будет принимать участия в совете министров иностранных дел стран СНГ

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Минск, 5 апреля. Украина не будет принимать участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств.

Ранее в Исполкоме СНГ заявили о том, что приглашения принять участие в СМИД было направлено всем без исключения странам, входящим в СНГ.

«По состоянию на вечер четверга Украина не собирается принимать участие в завтрашнем заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества», — сообщил источник РИА Новости.

В украинском посольстве в Минске, а также врио постоянного полпреда Украины при координационных институтах СНГ не смогли ответить на вопрос об участии Украины в предстоящем заседании совета министров иностранных дел.

На заседании в Минске, которое пройдет 6 апреля, будут присутствовать министры иностранных дел России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. От Азербайджана и Туркмении прибудут замминистры, а Молдавия пришлет посла.

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