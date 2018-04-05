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Лондон опасается непризнания Россией результатов расследования ОЗХО
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    Лондон опасается непризнания Россией результатов расследования ОЗХО

    21:45  5 Апреля 2018
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    Лондон опасается непризнания Россией результатов расследования ОЗХО

    Лондон, 5 апреля. Великобритания опасается, что Россия не признает результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по гибели Сергея Скрипаля. Такое заявление сделал постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс.

    По словам дипломата, Лондон готов к участию в заседании Совета безопасности ООН, инициированном Москвой. В то же время, Пирс считает более целесообразным проведение заседания по итогам экспертного анализа образцов из Солсбери.

    «ОЗХО ведет независимый экспертный анализ образцов из Солсбери, и этот доклад еще не готов. Было бы естественно, чтобы Совет Безопасности его обсудил»,  — заметил Пирс.

    Отравление бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери послужило поводом для антироссийской кампании Лондона. Власти Великобритании бездоказательно обвинили в смерти Скрипаля Россию. Москва неоднократно указывала не недопустимость подобных безосновательных обвинений.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #расследование #лондон #озхо #скрипаль
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