Меркель ожидают с визитом в Вашингтоне, детали прорабатываются

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Вашингтон, 5 апреля. Белый дом сообщил о готовящемся визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в американскую столицу, его нюансы в данный момент обсуждаются. Об этом в четверг сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Ожидается визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом. Детали на данный момент обсуждаются», — заявил он.

Напомним, ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что визит немецкого лидера ожидают в Вашингтоне в конце текущего месяца. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники сообщал, что встреча главы Белого дома Трампа и Меркель состоится 27 апреля.

Накануне американский лидер Дональд Трамп раскритиковал Берлин за инвестиции в строительство газопровода «Северный поток — 2», низкие выплаты в бюджет Североатлантического альянса и недостаточно жесткую позицию в отношении Москвы по так называемому «делу Скрипаля».

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