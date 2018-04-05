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    Пентагон признал, что США не победили ИГ

    22:03  5 Апреля 2018
    57

    Пентагон признал, что США не победили ИГ

    Вашингтон, 5 апреля. США признали, что не считают победой над ИГ1 положение дел, при котором члены группировки могут совершить атаку против Соединенных Штатов и их союзников. Об этом заявил представитель комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

    «Когда мы говорим об ИГ, нам не следует думать исключительно о долине реки Евфрат — это глобальная проблема. Мы воспринимаем ИГ в глобальном масштабе, и в таком контексте остатки физического халифата представляют собой лишь одно из проявлений (ИГ)», — заявил Маккензи на брифинге в Пентагоне.

    Он подчеркнул, что США сочтут полным разгромом террористов такое положение дел, при котором «Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ;1 запрещено в РФ) не сможет «успешно проворачивать атаки против Соединенных Штатов на их территории», а также против союзников Вашингтона.

    Ранее в Генштабе РФ заявили, что успешные действия российских ВКС привели к разгрому ИГИЛ в Сирии. После понесенных потерь группировка фактически перестала существовать. Россия помогает армии Сирии в борьбе с терроризмом по просьбе властей страны. В то же время международная коалиция во главе с США находится на территории САР незаконно.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #пентагон
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