Сирия итоги за сутки на 6 апреля 06.00: САА стягивает силы на юг Сирии, два жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ

В закладки

Сирия, 6 апреля. САА стягивает силы в провинции Даръа и Эль-Кунейтра, два жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ1, в Алеппо обостряется конфликт между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атаковали «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, перебросили подкрепление в Даръа и Эль-Кунейтру, взяли под контроль несколько поселений Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: провоцирует конфликты с мирным населением Идлиба, стягивает силы в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: перебросила подкрепление в район Дарат Иззы.

«Джейш аль-Ислам»: сорвала выезд партии боевиков из Думы.

Сирийская свободная армия (ССА): открыла огонь в мирном поселении Даръа.

Курды: заявили о столкновениях с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Утром местный источник писал в Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что в Думу прибыло несколько автобусов для эвакуации новой партии боевиков «Джейш аль-Ислам» и членов их семей. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключила соглашение с радикальными исламистами, в соответствии с которым боевики сложили оружие и сдали САА свои позиции в Думе, взамен получив возможность беспрепятственно покинуть регион. В конце дня стало известно, что среди боевиков вспыхнул конфликт из-за того, кому первым уезжать из Восточной Гуты. По сведениям военного Telegram-канала (@Syria_2_4), в связи с обострившейся обстановкой вывод исламистов из региона был приостановлен.

В рамках зачистки населенного пункта Сакба солдаты сирийской армии обнаружили кустарную фабрику по производству взрывных устройств и боеприпасов боевиков. Об этом сообщил военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). Подобное «предприятие» было найдено и в городе Арбин, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Информационное агентство Orient News писало, что в Харасте состоялся праздник в честь освобождения города от группировок вооруженной оппозиции. Кроме того местный источник передавал в сети Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что к работе вернулись три школы и несколько пекарен города.

Провинция Алеппо

Командование вооруженных сил Турции выступило с заявлением, в котором пообещало выбить бойцов Демократических сил Сирии (SDF) из города Тель Рифат так же быстро, как протурецким силам удалось захватить курдский кантон Африн. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) местный источник.

Twitter-канал (@jisrtv) передавал, что в городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо найдено двое убитых. Тела неопознаны.

Очередной конвой с боевиками, вывезенными из Думы, достиг города Азаз на севере провинции Алеппо. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что на территорию региона уже прибыло более 50 тысяч сдавшихся радикалов и членов их семей.

Twitter-канал (@ QalaatAlMudiq) писал, что в окрестности Дарат Иззы прибыло подкрепление коалиции «Джебхат Тахрир Сурия». Одновременно в эту часть региона перебросила силы «Тахрир аш-Шам». Подобные действия противников могут говорить о предстоящей интенсификации столкновений между ними.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский источник передавал в социальной сети Twitter (@QSD_Jabha), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли огонь по опорным пунктам «Исламского государства» на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, повышенная активность банд ИГ наблюдается в районах региона, захваченных ранее проамериканскими курдскими отрядами. ИГИЛовцы бежали на подконтрольные SDF территории во время операции ВКС РФ и САА по освобождению Абу Кемаля. Курды не провели работу по зачистке этой части провинции от «спящих ячеек», что дало террористам возможность подготовиться к новым атакам на позиции правительственных сил. Ряд экспертов считает, что SDF и ИГИЛ1 координируют действия друг с другом.

Во второй половине дня военный источник сообщил в своем Twitter-аккаунте (@MrKyruer), что банды ИГ предприняли новую попытку атаковать расположения САА. Информационное агентство Al-Masdar News отмечало, что техника, которую террористы применяют при нападениях на позиции армии САР, похожа на ту, что использовалась ИГИЛовцами в Мосуле. Это дает основания полагать, что на подконтрольных проамериканским SDF территориях провинции появилась кустарная фабрика по производству оружия.

Провинция Даръа

Новое подкрепление правительственных войск САР прибыло в провинцию Даръа, передавало ливанское информационное агентство Al-Masdar News. В окрестностях административного центра региона продолжились перестрелки между армией САР и незаконными вооруженными формированиями.

Вечером члены радикальных группировок открыли огонь по мирным кварталам столицы региона. Местный источник передавал в сети Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что в результате действий радикалов пострадали дети.

Ранее в западной части провинции были зафиксированы стычки между боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Перестрелки отмечались в городах Кафр Шамс и Тафас. Местные источники писали, что в результате спорадической стрельбы в одном из жилых кварталов погиб гражданский.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжали наносить точечные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб. Военный источник передавал в сети Telegram (@dorarsite), что российская авиация атаковала позиции радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Хас, Серакиб, Аль-Бара, Суфахон, Дейр Сунбуль и Кафр Набель. Также российские летчики ударили по пунктам дислокации боевиков «Ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура и Маранда.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал на своем сайте, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Бара на юге региона.

Турецкий фонд гуманитарной помощи организовал установку еще 350 палаток для временного проживания бывших боевиков и их семей, сдавших оружие во время боев с САА в Восточной Гуте. Об этом писало информагентство TRT Arabic.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка вновь прогремел взрыв. В районе Тель Абьяд сдетонировала мина, заложенная при отступлении террористами «Исламского государства». Местный источник сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o), что в результате происшествия погибло два мирных жителя города.

Напомним, Ракка находится под контролем проамериканской коалиции Демократические силы Сирии (SDF). Хотя работы по разминированию жилых кварталов начались еще полгода назад, местные активисты до сих пор называют столицу региона одним из самых опасных населенных пунктов Сирии.

Провинция Хама

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в западной части провинции Хама. Об этом писал военный источник в сети Telegram (@dorarsite). Также ВКС РФ продолжили свою работу на севере региона. Летчики атаковали позиции «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Ранее радикалы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по городу Саламия и поселениям Каббат Аль-Курди и Таксис, подконтрольным официальному Дамаску. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел укрепрайонов боевиков недалеко от деревень Тулул Аль-Хамр и Изз Ад-Дин.

В конце дня военный Telegram-канал (@Syria_2_4) сообщил, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ вернула под свой контроль поселения Кабиха, аль-Мушах, Зор аль-Джамкалия, Зор Абу Дарда.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al-Masdar News передавало, что 1500 жителей городов Камышлы и Хасака вступили в ряды Сирийской арабской армии (САА). Отмечается, что в связи с участившимися конфликтами между контролирующими регион Демократическими силами Сирии (SDF) и местным населением, количество желающих присоединиться к правительственным войскам будет расти.

Ранее бойцы местного ополчения Хасаки подорвали колонну автомобилей ВС США, в результате чего погибло 6 военнослужащих и еще 8 – получили ранения.

Провинция Эль-Кунейтра

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@TimesofIsrael), что колонна военной техники Сирийской арабской армии (САА) прибыла в район буферной зоны с Израилем. Отмечалось, что правительственные войска САР готовятся к масштабной операции против незаконных вооруженных формирований в южной части Сирии.

Напомним, в настоящее время под контролем радикалов находится большая часть провинции Эль-Кунейтра, в том числе административный центр.

Ирак

В северной части Багдада прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. В результате происшествия три мирных жителя иракской столицы получили тяжелые ранения.

На территории провинции Дияла продолжалась операция ВС Ирака по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. Iraqi News сообщало, что на северо-востоке региона было уничтожено три укрытия «Исламского государства».

Также, по сведениям Iraqi News, солдаты арестовали семерых ИГИЛовцев в Мосуле. Кроме того к северу от Рамади в провинции Найнава бойцы правительственных войск нейтрализовали двух смертников ИГ.

Подконтрольное ИГИЛ информагентство «Аль-Амак» писало, что радикальные исламисты атаковали позиции отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.