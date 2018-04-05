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Яблоко раздора: Стив Возняк рассказал почему только Apple и ничто другое. ФАН-ТВ
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    Яблоко раздора: Стив Возняк рассказал почему только Apple и ничто другое. ФАН-ТВ

    21:46  5 Апреля 2018
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    Яблоку негде упасть. В Олимпийском 25 000 зрителей  пришли узнать секрет компании Apple. Так в чем же он заключается? Это или гениальный маркетинг или непревзойденная инженерная концепция.

    Ответ держит Стив Возняк. Именно он  в 1976 году вместе со Стивом Джобсом  создал Apple Computer. Теперь во всем мире люди следят за каждой новинкой компании, а новые модели смартфонов вызывают ажиотаж на стартах продаж и даже массовую истерию.

    «Успех Apple в том, что я хотел создать компьютер для себя. Чтобы мне было удобно и интересно им пользоваться. Это и есть самый мощный маркетинг. Делать вещи, которые нужны лично вам. Которые будут вам полезны. Мы не гнались за миллиардами. Мы просто честно трудились на создание лучшего в мире компьютера и смартфона», — делится секретом сооснователь Apple Стив Возняк.

    Конечно, Стив в первую очередь инженер, который увлечен своими идеями. А деньги считали маркетологи и экономисты компании, не мешая гению следовать за мечтой.  И в этом тоже секрет успеха Apple. Однако сам Возняк считает, что материальные блага нередко портят человека, и старается избавляться от них. 

    «Я не хотел стать богатым, деньги для меня были не важны. Я хотел быть инженером всю свою жизнь. Согласен — успех сопровождается деньгами, но деньги меняют человека, зачастую делая его хуже, превращая «в машину», — говорит Возняк.

    Яблоко раздора: Стив Возняк рассказал почему только Apple и ничто другое. ФАН-ТВ

    Сооснователь Apple признается, что когда он стал «сверхбогатым», то сразу же начал раздавать деньги — институтам, школам, университетам, нуждающимся людям. Помогает людям и бизнесмен из Рязани Виталий Суслов. Не потому что богат, а потому что иначе не может. Он основал в своем городе Центр для детей с ограниченными возможностями в здоровье.

    «У нас логопеды, дифектологи, нейропсихологи, психологи. Мы делам все, чтобы социализировать этих детей, которые не могут находиться в социуме. Мы хотим создать в Рязани школу дошкольного и школьного возраста для того чтобы с детьми можно было обучаться», — говорит Виталий Суслов

    И таких людей увлеченных своими идеями в Олимпийском большинство. Тут не учат бухучету, и как открыть свое дело. Тут говорят, как надо мыслить бизнесмену, чтобы дело развивалось. Иногда даже необходимо хитрить, но так искренне и свято веря в свою выдумку и свой придуманный имидж, как это делает шоумен Сергей Шнуров.

    Яблоко раздора: Стив Возняк рассказал почему только Apple и ничто другое. ФАН-ТВ

    О своем понятии успеха рассказал и Юрий Дудь. Как кеды и наивные вопросы сделали его самым популярным человеком в интернете среди российских юзеров.

    Под сияние софитов и аплодисменты тысяч людей спикеры  щедры на формулы успеха. С них не убудет, ведь – путь к успеху у каждого свой,  и дотянуться до звезд можно только через свои личные падения и синяки.

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    Автор: Алексей Астапчик
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    #россия #москва #шнуров #apple #дудь #возяк
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