Высланные с Украины российские дипломаты попали на «Миротворец»

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Киев, 5 апреля. Почти все высланные с Украины российские дипломатические работники — 12 человек из 13 — попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», куда его создатели записывают «врагов Украины».

Напомним, Украина выслала 13 российских дипломатов одновременно вместе со странам Евросоюза, а также США и Канадой, которых призвала к этому Великобритания в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Как указано на сайте «Миротворец», в базу данных попали Андрей Михайлов, Андрей Агафонов, Вадим Басинский, Сергей Семенов, Михаил Смирнов, Юрий Веретенников, Валерий Катуркин, Сергей Антонов, Олег Бойко и Сергей Яковлев, работавшие в посольстве России в Киеве.

Отметим, Россия зеркально ответила на высылку дипломатов, выслав порядка 150 дипломатов различных стран Запада в порядке ответных санкций.

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