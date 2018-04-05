Путин напомнил о героических страницах в истории военных комиссариатов

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Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин поздравил военных комиссаров со 100-летием образования военных комиссариатов в России. Президент напомнил, что в истории военных комиссариатов было много ярких и героических страниц, которыми может гордиться страна.

Поздравление главы государства к собравшимся в Театре Российской армии ветеранам Великой Отечественной войны, военачальникам и военным комиссарам зачитал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Они всегда четко решали поставленные задачи, комплектовали воинские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности государства», — говорится в поздравлении российского лидера.

Сегодня военные комиссариаты обеспечивают связь между обществом, народом и Вооруженными силами, отметил Путин.

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