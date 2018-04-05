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Страстная суббота: история, как соблюдать пост, что можно и нельзя делать, традиции и приметы
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    Страстная суббота: история, как соблюдать пост, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

    21:42  5 Апреля 2018
    76

    Страстная суббота: история, как соблюдать пост, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

    Великая или Страстная суббота — это последний день перед Пасхой — Светлым Христовым воскресением, которое в 2018 году православные христиане, живущие по юлианскому календарю, отмечают 8 апреля.

    Когда в 2018 году отмечается Страстная суббота и Пасха у католиков и православных

    В 2018 году Пасха у разных конфессий отмечается с разницей в неделю. Так, католики, протестанты и другие конфессии, живущие по григорианскому и близкому ему новоюлианскому календарям, отметили Пасху 1 апреля (Великая суббота пришлась на 31 марта).

    Верующие, живущие по юлианскому календарю, в том числе последователи Русской православной церкви, отмечают Пасху 8 апреля. Соответственно, Великая суббота приходится на 7 апреля.

    Что вспоминают в Великую субботу

    Это день покоя и скорби — Иисус закончил свою земную жизнь и лежит во гробе. Но к скорби примешивается ожидание радости, которую дает надежда на Воскресение.

    Согласно Евангелию, в ночь с пятницы на субботу Иисус был погребен — его тело сняли с креста, омыли, умастили благовониями, завернули в плащаницу и погребли в специальной пещере недалеко от Голгофы, где он был казнен.

    В Евангелии от Матфея говорится, что в Великую субботу первосвященники и фарисеи пошли к Понтию Пилату и сказали:

    «Мы вспомнили, что обманщик (Иисус), еще когда был жив, сказал, что воскреснет через три дня. Прикажи охранять его гроб до третьего дня, чтобы его ученики, придя ночью, не украли тело и не сказали народу, что он воскрес из мертвых».

    Пилат распорядился завалить камнями вход в гробницу Иисуса и поставил там стражу. Что произошло дальше, все знают — гробница оказалась пустой, а Христос воскрес.

    Верующие зажигают свечи от Благодатного огня

    Схождение Благодатного огня

    По православной традиции в Страстную субботу совершается крестный ход с плащаницей, которую обносят вокруг храма.

    Также в Великую субботу, отмечаемую по православной традиции, происходит очень важное для верующих событие. Около 15 часов по московскому времени в храме Гроба господня в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня, многие верующие считают это чудом, которое являет воскресший Христос. Считается, что в первые минуты Благодатный огонь почти не жжется, и верующие, которые заполняют храм, зажигают от него свечи и лампады.

    Лампады, зажженные от Благодатного огня, затем отправляют в православные храмы по всему миру, в том числе в Россию. В нашей стране прибытие Благодатного огня считается очень важным событием, к которому приковано внимание СМИ.

    Пост в Страстную субботу

    Страстная суббота — это единственная постная суббота в году. После очень строгого поста в Страстную пятницу, в Великую субботу разрешается послабление, чтобы были силы встретить светлый праздник Пасхи. Верующим разрешена горячая пища с растительным маслом. Но до наступления Пасхи под запретом все мясное, молочное, а также яйца. Нельзя также пробовать готовые куличи, пасхи и крашеные яйца.

    С вечера Страстной субботы верующие собираются в храмах

    Что можно и нельзя делать в Великую субботу

    Великая суббота — это день отдыха, молитвы и духовной подготовки к Пасхе. Поэтому на Руси было принято к этому дню закончить все подготовительные предпраздничные дела, а тех, кто не успевал завершить уборку или готовку, осуждали.

    Печь куличи в Великую субботу не принято, и, если нерасторопная хозяйка дотянула до последнего, ей следует готовить без свидетелей, в противном случае и тесто не поднимется, и соседи осудят. Также нельзя есть и пить во время приготовления пасхальных яств.

    Вынимать из духовки куличи хозяйка должна обязательно в одиночестве, иначе главное праздничное блюдо будет неудачным.

    В Великую субботу принято освящать в храме приготовленные заранее куличи, пасхи, крашеные яйца, а также другие пасхальные кушанья. Освящать куличи и другие пасхальные яства можно и непосредственно перед пасхальной службой.

    В Великую субботу, так же как на протяжении всей Страстной недели, для верующих под запретом веселье, пение, танцы, смех, любые празднования и даже громкий разговор — это время тишины, покоя и богоугодных размышлений.

    Сохраняются все запреты Великой пятницы — нельзя брать в руки металлические инструменты в память о том, что руки и ноги Христа на кресте были пронзены гвоздями. В Великую субботу нельзя использовать нож, для женщин под запретом шитье и вязание, мужчинам нельзя охотиться и ловить рыбу.

    Также в Великую субботу не принято поминать умерших, а ближайшее посещение кладбища лучше отложить до Радоницы, которая в 2018 году приходится на вторник, 17 апреля.

    Пасхальные блюда принято освящать в храме

    Народные приметы в Страстную субботу

    Если Страстная суббота солнечная, то лето будет теплым, а год урожайным.

    Считается, что, если девушка в ночь на Великую субботу не ложится спать, ее ожидает скорое и счастливое замужество.

    Если в Великую субботу опустить в воду освященное крашеное яйцо, то вода становится целебной, и, если ее выпить, это сулит здоровье и удачу.

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    Автор: Ольга Василенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пасха #страстная неделя #страстная суббота
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