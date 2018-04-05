Покинувшие Москву дипломаты США рассказали про свои впечатления о России

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Вашингтон, 5 апреля. Сотрудники американского посольства, покинувшие в четверг Россию в числе 60 высылаемых дипломатов, поделились своими впечатлениями от работы в Москве. Видеоролик под названием «Мысли в дорогу» опубликован в аккаунте посольства США в микроблоге социальной сети Twitter.

Посол Хантсман: Сегодня 60 лучших госслужащих США досрочно покинули посольство в Москве. Теперь наш коллектив стал меньше, но не менее предан делу стабилизации отношений между США и Россией – задаче, которая сегодня важна, как никогда. https://t.co/k6pThxtYnV — Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 5, 2018

В комментарии к видео посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман заверил, что, несмотря на то, что коллектив посольства стал меньше, он не менее предан делу стабилизации отношений между Вашингтоном и Москвой.

Официальный представитель американской дипломатической миссии Мария Олсон заявила, что очень горда тем, как сумела выстроить отношения с российскими представителями СМИ. Она добавила, что журналисты подарили ей книгу русских сказок, с помощью которой она собирается продолжить учить русский язык.

«Уверена, что мы продолжим нашу работу и найдем способ двигаться вперед к лучшим отношениям», — подчеркнула дипломат.

Напомним, 26 марта американские власти приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле из солидарности с Лондоном по так называемому «делу Скрипаля».

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