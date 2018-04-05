Поклонская обвинила Украину в морском терроризме из-за захвата траулера «Норд»

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Москва, 5 апреля. Задержание украинскими пограничниками крымского траулера «Норд» может быть квалифицировано как акт морского терроризма, заявила депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская. Поклонская гневно осудила действия киевских властей, из-за которых российские рыболовы оказались в плену на Украине.

«Мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности», — отметила Поклонская.

Напомним, компания-судовладелец заявила, что при захвате «Норда» украинские пограничники создали угрозу для здоровья и жизни моряков.

По словам Поклонской, «дорога у террористов одна»: «В данном случае — как минимум международный трибунал, «который рано или поздно рассмотрит злодеяния захвативших и разрушивших Украину «руководителей», являющихся марионетками в руках геополитических заокеанских стратегов».

Напомним, завтра, в случае если не будет вынесен судебный приговор, украинские власти должны будут освободить капитана захваченного судна Владимира Горбенко. При этом обвиняют его по статье, которая в принципе не предполагает содержание под стражей до суда.

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