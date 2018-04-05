Создано международное общественное движение «Against fake news»

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Москва, 5 апреля. Журналисты, блогеры, ученые и другие члены нового сообщества будут непрерывно мониторить информационное поле, выявляя и разоблачая поддельные новости.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказал один из основателей движения — главный редактор еженедельника «Российские вести» и сопредседатель Евразийского народного фронта Дмитрий Ермолаев.

«Суть идеи — в названии нашего движения, — говорит Ермолаев. — Основной задачей международного объединения «Against fake news» станет выявление и разоблачение «fake news», которые используются для провокаций против мировой стабильности, против отношений России с другими странами, а также против самой России, Европы, США, и других стран мира».

В движение вошли как представители Евразийского народного фронта из разных стран, так и просто иностранные и российские журналисты и политологи. Среди них, например, финский историк и сопредседатель Евразийского народного фронта Йохан Бекман, латвийские журналисты Сергей Тыщенко и Андрей Татарчук, рижский политик Руслан Панкратов, главный редактор программы «Политический перископ» Сергей Четвертной.

«К созданию объединения «Against fake news» нас подвигли последние события в мире, и то количество дезинформации, которое молниеносно разносилось в сети, начиная от запущенных с целью подрыва отношений России и Запада фиктивных новостей по делу Скрипаля, заканчивая вакханалией ложных сообщений во время трагедии в Кемерово», — отметил Ермолаев.

Участники движения, по его словам, непрерывно мониторят информационное поле, выявляя «fake news».

«Теперь мы будем делать это более скоординировано, отслеживая не только российские новости, но и информационную сферу всех стран. Кстати, со схожими проблемами сталкивается и президент США Дональд Трамп. Он также страдает от «fake news», — резюмировал Дмитрий Ермолаев.

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