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    Создано международное общественное движение «Against fake news»

    22:02  5 Апреля 2018
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    Создано международное общественное движение «Against fake news»

    Москва, 5 апреля. Журналисты, блогеры, ученые и другие члены нового сообщества будут непрерывно мониторить информационное поле, выявляя и разоблачая поддельные новости.

    Об этом Федеральному агентству новостей рассказал один из основателей движения — главный редактор еженедельника «Российские вести» и сопредседатель Евразийского народного фронта Дмитрий Ермолаев.

     «Суть идеи — в названии нашего движения, — говорит Ермолаев. — Основной задачей международного объединения «Against fake news» станет выявление и разоблачение «fake news», которые используются для провокаций против мировой стабильности, против отношений России с другими странами, а также против самой России, Европы, США, и других стран мира». 

    В движение вошли как представители Евразийского народного фронта из разных стран, так и просто иностранные и российские журналисты и политологи. Среди них, например, финский историк и сопредседатель Евразийского народного фронта Йохан Бекман, латвийские журналисты Сергей Тыщенко и Андрей Татарчук, рижский политик Руслан Панкратов, главный редактор программы «Политический перископ» Сергей Четвертной.

    «К созданию объединения «Against fake news» нас подвигли последние события в мире, и то количество дезинформации, которое молниеносно разносилось в сети, начиная от запущенных с целью подрыва отношений России и Запада фиктивных новостей по делу Скрипаля, заканчивая вакханалией ложных сообщений во время трагедии в Кемерово», — отметил Ермолаев.

    Участники движения, по его словам, непрерывно мониторят информационное поле, выявляя «fake news».

    «Теперь мы будем делать это более скоординировано, отслеживая не только российские новости, но и информационную сферу всех стран. Кстати, со схожими проблемами сталкивается и президент США Дональд Трамп. Он также страдает от «fake news», — резюмировал Дмитрий Ермолаев.

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    Автор: Арина Раевская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #информационная война #fake news #поддельные новости #ермолаев
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