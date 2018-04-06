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Новости Сирии
Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ
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    Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    7:00  6 Апреля 2018
    371

    Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    Сирия, 6 февраля. САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ1; ВС Ирака ведет бои с ИГ в районе Аль-Каима. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: призывают боевиков в «Растанском котле» сложить оружие.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросило свежие силы на передовые позиции в районе Телль-Тукана в провинции Идлиб.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: возобновили боестолкновения «Хайят Тахрир аш-Шам»» на западе провинции Алеппо.

    ВС Ирака: ликвидировали несколько десятков террористов ИГ в районе Аль-Каима.

    Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    По информации, опубликованной на странице в Twitter (@Sohayb_Masri1), прибывшие ранее в район Манбинджа военнослужащие Франции начали подготовку бойцов «Демократических сил Сирии» в районах населенных пунктов Айн-эль-Араб и Зуб-Албин.

    Как сообщает источник в Twitter (@sayed_ridha), несмотря на попытки достичь договоренностей о перемирии между конкурирующими группировками, между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» снова возобновились ожесточенные боестолкновения. Отмечается, что наиболее интенсивные боевые действия велись в районах населенных пунктов Блинта и Басратун.  

    Провинция Хомс

    Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    По сообщениям источника в Twitter @homs24, сирийские правительственные войска с помощью средств радиовещания транслируют боевикам в так называемом «Растанском котле» призывы сложить оружие. Данная деятельность осуществляется в районе населенных пунктов Эр-Растан, Телль-Биса, Тайр-Маала, Заафарана, Дейр-Фур, Телль-Тахун и некоторых других.

    Напомним, «Растанский котел» располагается на севере провинции Хомс и частично на юге провинции Хама. Ранее в результате переговоров, которые проходили при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон, сирийской армии удалось заключить с частью боевиков перемирие и войти взять под контроль город Таксис и еще 7 населенных пунктов.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    По данным источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), в районе нефтяных полей «Аль-Омар» и «Аль-Танак», находящихся под контролем «Демократических сил Сирии», была замечена доставка оборудования для возведения понтонных переправ.

    Как сообщает источник в Twitter (@SyriawatanNews), сирийскими службами безопасности было задержано 11 членов «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Кроме этого, было обнаружено оружие и боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства и гранаты.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    Источник в Twitter (@maan_abo_sham) сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросило свежие силы на свои передовые позиции в районе к востоку от населенного пункта Телль-Тукан.

    Telegram-канал @nors2017 пишет, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» активно маскируют свои позиции и организуют систему оповещения из-за высокой эффективности авиаударов сирийских ВВС по районам, подконтрольным радикальным исламистам.

    Источник в Telegram @dierezzore5 предполагает, что если противоречия внутри «Хайят Тахрир аш-Шам» будут преодолены, боевики могут развить наступление в направлении провинции Хама.

    Ирак

    Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    Как сообщает Telegram-канал @directorate4, в районе города Аль-Каим, расположенного возле сирийско-иракской границе произошло столкновение между боевиками «Исламского государства» и иракскими правительственными войсками. По заявлению иракской стороны, всего в бою было убито и ранено более 65 террористов ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #игил #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #хомс #демократические силы сирии #хайят тахрир аш-шам #вс франции
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