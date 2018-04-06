Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

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Сирия, 6 февраля. САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ1; ВС Ирака ведет бои с ИГ в районе Аль-Каима. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: призывают боевиков в «Растанском котле» сложить оружие.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросило свежие силы на передовые позиции в районе Телль-Тукана в провинции Идлиб.

«Джебхат Тахрир Сурия»: возобновили боестолкновения «Хайят Тахрир аш-Шам»» на западе провинции Алеппо.

ВС Ирака: ликвидировали несколько десятков террористов ИГ в районе Аль-Каима.

Провинция Алеппо

По информации, опубликованной на странице в Twitter (@Sohayb_Masri1), прибывшие ранее в район Манбинджа военнослужащие Франции начали подготовку бойцов «Демократических сил Сирии» в районах населенных пунктов Айн-эль-Араб и Зуб-Албин.

Как сообщает источник в Twitter (@sayed_ridha), несмотря на попытки достичь договоренностей о перемирии между конкурирующими группировками, между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» снова возобновились ожесточенные боестолкновения. Отмечается, что наиболее интенсивные боевые действия велись в районах населенных пунктов Блинта и Басратун.

Провинция Хомс

По сообщениям источника в Twitter @homs24, сирийские правительственные войска с помощью средств радиовещания транслируют боевикам в так называемом «Растанском котле» призывы сложить оружие. Данная деятельность осуществляется в районе населенных пунктов Эр-Растан, Телль-Биса, Тайр-Маала, Заафарана, Дейр-Фур, Телль-Тахун и некоторых других.

Напомним, «Растанский котел» располагается на севере провинции Хомс и частично на юге провинции Хама. Ранее в результате переговоров, которые проходили при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон, сирийской армии удалось заключить с частью боевиков перемирие и войти взять под контроль город Таксис и еще 7 населенных пунктов.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), в районе нефтяных полей «Аль-Омар» и «Аль-Танак», находящихся под контролем «Демократических сил Сирии», была замечена доставка оборудования для возведения понтонных переправ.

Как сообщает источник в Twitter (@SyriawatanNews), сирийскими службами безопасности было задержано 11 членов «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Кроме этого, было обнаружено оружие и боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства и гранаты.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@maan_abo_sham) сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросило свежие силы на свои передовые позиции в районе к востоку от населенного пункта Телль-Тукан.

Telegram-канал @nors2017 пишет, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» активно маскируют свои позиции и организуют систему оповещения из-за высокой эффективности авиаударов сирийских ВВС по районам, подконтрольным радикальным исламистам.

Источник в Telegram @dierezzore5 предполагает, что если противоречия внутри «Хайят Тахрир аш-Шам» будут преодолены, боевики могут развить наступление в направлении провинции Хама.

Ирак

Как сообщает Telegram-канал @directorate4, в районе города Аль-Каим, расположенного возле сирийско-иракской границе произошло столкновение между боевиками «Исламского государства» и иракскими правительственными войсками. По заявлению иракской стороны, всего в бою было убито и ранено более 65 террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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