«Кино для взрослых»: Никас Сафронов представил свою биографию. ФАН-ТВ

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До встречи с самым известным живописцем России еще час, а зал презентаций Московского Дома книги переполнен.

Десятки москвичей и гостей столицы спешат первыми увидеть новую книгу о Никасе Сафоронове.

«Мой свекр считает его придворным художником и относится к нему предвзято. У нас к нему наоборот симпатия. Поэтому, будучи сегодня в Москве по работе, я знала заранее, что по анонсу событий, что будет встреча с Сафроновым и пришла посмотреть, послушать, чтобы продолжить дома в Минске спор», говорит жительница Белоруссии Марина.

«Кино для взрослых: Никас Сафронов». На обложке – автопортрет. Заслуженный художник России, член Союза писателей представляет собственную, уже третью по счету биографию. Очередной эксперимент написан в соавторстве с писательницей Наталией Ивановой.

«Цель была именно попробовать, это как вызов знаете такой, именно передать, что говорил Никас, что он думает, что чувствует, как он мыслит. Потому что, мне кажется, это очень интересно. Мне хотелось уйти чуть-чуть вглубь, порассуждать с ним. То, что не помещается в четырех тысячах знаках интервью», — говорит Наталья Иванова.

Поддержать Заслуженного художника России в день презентации приехали его старинные, звездные друзья – телеведущий и зоолог Николай Дроздов и писатель-сатирик Анатолий Трушкин.

От Ульяновска и Литвы до переезда в Москву и мирового признания. На страницах книги яркий сюрреалист, портретист и экспериментатор пишет картину своей жизни, делится воспоминаниями и даже снимает кино – о людях, с которыми свела судьба.

«Это как документальная съемка: времена не выбирают, в них живут и умирают. Это хроника моей, жизни, это исследования, портреты, актеры, люди, которые состоялись. Вот 1991 год президент у меня в гостях. Это же Горбачев… Много лет спустя мы уже в 2000-х годах вместе. Ален Делон, который вывозил работу, подарок от меня. Ему не разрешили вывезти без документов. Он очень тогда расстроился. Прошло лет 15–17, у него берут интервью. Говорят: «Кого вы знаете из русских?». Он говорит: «Конечно, Путина, моего друга Лебедя и Никаса Сафронова, чью картину мне не отдали!», — делится воспоминаниями Заслуженный художник России.

Встречи, поездки, разговоры – творческий путь знаменитого художника описан простым, понятным языком. За годы работы над книгой Наталья Иванова убедилась – Никас Сафронов – настоящий дипломат от искусства.

«По своему образованию я международник и в научной деятельности исследую такой феномен, как мягкая сила. По тем выставкам, которые он вывозит, видят нашу природу, наши достижения, наших людей красивейших и получается таким образом там узнают о нас. В финале книги он оказывается в Кремлевском дворце. Ему будет буквально через минуту президент России вручать награду, звание Заслуженного художника. Он говорит: «Я оглянулся, я увидел, какие лица меня окружают, те же самые, тоже заслуженные в своих областях врачи, испытатели, машиностроители, авиастроители. Я понял, что вот, те самые прекрасные люди, которые живут в России. И я писал половину из них!», — рассказывает Наталья Иванова.

Разговор с поклонниками завершился автограф-сессией. Несмотря на внушительную цену книги, очередь за ней не кончалась до позднего вечера.

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