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Племянница Скрипаля уверена, что говорила по телефону с Юлией Скрипаль
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    Племянница Скрипаля уверена, что говорила по телефону с Юлией Скрипаль

    21:04  5 Апреля 2018
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    Племянница Скрипаля уверена, что говорила по телефону с Юлией Скрипаль

    Москва, 5 апреля. Племянница экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктория убеждена, что общалась по телефону именно с его дочерью — Юлией Скрипаль. Голос ее собеседницы на записи телефонной беседы настоящий, уверена племянница бывшего сотрудника ГРУ.

    «Голос это был Юлин, тембр это ее. Он был спокоен, она говорила своим голосом, никто это не говорил за нее. Это была именно Юлия Скрипаль», — подчеркнула Виктория Скрипаль в эфире телеканала «Россия 1».

    Напомним, в четверг Скотленд-Ярд опубликовал заявление от имени Юлии Скрипаль, которая заявила, что очнулась более семи дней назад.

    «Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем», — заявила Юлия.

    Кроме того, дочь экс-сотрудника ГРУ назвала «сбивающим с толку» эпизод в британском Солсбери.

    В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери. Британская сторона заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту, российская сторона категорически отрицает обвинения на этот счет и просит британские власти предъявить доказательства и материалы расследования.

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    Автор: Дана Балан
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