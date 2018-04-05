В Пентагоне заявили, что Трамп не назначил временных рамок по выводу войск США из Сирии

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Вашингтон, 5 апреля. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа, политика Соединенных Штатов по Сирии никак не изменилась, заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи. Дело в том, что Трамп никак не назвал время, в течение которого войска США должны покинуть Сирию.

«По сути, ничего не изменилось. Президент Трамп не обозначил никаких временных рамок для вывода американских военных из Сирии, — заявил генерал Пентагона. — И это очень эффективно».

Маккензи подчеркнул, что американские военные будут оставаться в стране до тех пор, как не будет побеждена террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России). Другие же государства, о которых упоминал Трамп, объявляя о выводе войск из Сирии, «должны проявлять такой же интерес по Сирии, как мы», заявил генерал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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