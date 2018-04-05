Донбасс сегодня: Киев требует крови, зверские методы СБУ и мифический «бунт» в Донецке

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Донбасс, 5 апреля. ДНР под огнем минометов. ВСУ и спецназ готовят массированные удары по ДНР и международным специалистам. Украинские СМИ придумали «митинг» в Донецке. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки основной удар пришелся по всем оперативным направлениям обороны Донецкой народной республики. Украинские силовики поставили новый рекорд, выпустив по республике более 600 различных боеприпасов.

Основное — это мины 120 и 82 калибра, также применялись гранатометы РПГ/СПГ и АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Самым горячим направлением стало Южное (Мариупольское). Всего обстрелам подверглись шесть населенных пунктов ДНР, включая столицу — Донецк. Перемирие было нарушено 15 раз.

Методы работы артиллерии ВСУ

Донецкие разведчики получили доступ к секретным документам командующего ракетными войсками и артиллерией Украины Вячеслава Горбылева. Согласно полученной информации, командующий требует от подчиненных подразделений ВСУ отработки огневых артиллерийских ударов и навыков по созданию огневых коридоров во время боевых действий.

Самым циничным в этих приказах является то, что вооруженным силам Украины предписано, по сути, проводить массированные удары по площадям, не считаясь с потерями среди гражданских объектов и мирных жителей. При этом вся ответственность за военные преступления возлагается исключительно на командиров артиллерийских подразделений, так как именно им предписано самостоятельно принимать решения, не согласовывая их со штабом оперативно-тактической группировки.

Киевские «спецы» готовят провокации

На Южном направлении украинские силовики готовят провокации в период апреля-мая 2018 года, информируют в оперативном командовании ДНР. В районах поселков Гранитное и Невельское (под контролем ВСУ — прим. ФАН) планирует работу неправительственная организация «Датская группа разминирования». Военные ДНР предупреждают, что именно представители этой организации станут целью провокации, а возможно — даже жертвами.

Силы спецопераций украинской армии получили задачу на обстрел района работы группы международных представителей. Работать «спецы» будут, предположительно, минометами и гранатометами с таким расчетом и выбором направления обстрела, чтобы создать видимость обстрела военными ДНР. Мероприятия по подготовке и проведению провокаций осуществляет один из командиров подразделения 8 отдельного полка спецопераций ВСУ.

Разведка ДНР: СБУ перенимает зверский опыт западных спецслужб

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) в рамках обмена опытом со своими западными «коллегами» перенимают их «зверский» опыт в Ираке, Ливии и Сирии по пыткам военнопленных и местных жителей, делятся информацией разведчики вооруженных сил ДНР.

Военные ВС ДНР утверждают, что казнь военнослужащего армии ДНР, взятого недавно в плен украинскими силовиками, снималась на видео. Это делалось по заданным западными «коллегами» примерам. В дальнейшем подобные материалы будут использоваться украинскими военными пропагандистами в социальных сетях с целью запугивания граждан ДНР и ЛНР, а также бойцов вооруженных сил республик.

Украинские СМИ: «Боевики разогнали митинг»

В Донецкой народной республике до сих пор отсутствует связь от украинского мобильного оператора МТС. На этом в очередной раз решили сыграть украинские средства массовой информации.

Еще в среду вечером сетевые издания Киева начали распространять информацию о готовящемся в центре Донецка митинге «за возобновление связи», хотя кто не дает возможности ее восстановить — известно. Это украинская сторона то и дело срывает работы, или возникают «непреодолимые» политические причины, хотя ДНР давно заявила, что готова к возобновлению работы оператора.

Итак, темой очередного информационного вброса стал мифический «разгон» военными республики митинга, который якобы проходил под стенами министерства связи ДНР. О том, что в столице республики будет митинг, не знал никто — ни городские власти, ни правоохранители. Но и митинга самого тоже не зафиксировано, заявления от граждан в правоохранительные органы о «незаконном задержании» или «силовых разгонах» также не поступали.

Налицо очередная попытка дестабилизации внутренней обстановки в республике через заброс в Сеть недостоверной информации о «силовых методах подавления народного гнева террористами ЛДНР».

Отметим, украинские издания не предоставили ни фото, ни видео «митинга», а в качестве заставочной иллюстрации использовали фотографии массовых акций протеста дончан весной 2014 года против политики Киева после совершенного госпереворота. Это фото периода начала «Русской весны» в Донбассе.

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