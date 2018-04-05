Россия пристыдила Джонсона, указав на двойные стандарты в отношении «дела Скрипаля» 

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Нью-Йорк, 5 апреля. Постпредство РФ при ООН пристыдило главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, указав на двойные стандарты, используемые британской стороной в «деле Скрипаля».

«Осторожно! Двойные стандарты!», — предупреждает Twitter постоянного представительства России.

«Сегодня Борис Джонсон обрушился с критикой на Россию из-за созыва экстренного заседания Совбеза ООН, заявив, что «Россия не дала ОЗХО времени закончить свою работу», — отмечает посольство. — Это звучит смехотворно с учетом того, что Великобритания созвала встречу Совбеза ООН еще до того, как получила результаты собственного расследования».

#DoubleStandard Alert: @BorisJohnson slamming #Russia for convening an emergency session of the @UN SC today, “without waiting for the @OPCW to do its work”, sounds ridiculous considering #UK having convened the #UNSC meeting even before the results of its own investigation. pic.twitter.com/ZFOK0FG6NN — Russian Mission UN (@RussiaUN) April 5, 2018

Напомним, в течение последних дней на министра иностранных дел Великобритании обрушился шквал критики, после того, как специалисты из британской военной лаборатории в Портон-Даун официально заявили, что не пытались и не имеют возможности идентифицировать Россию как источник вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Между тем, ранее Борис Джонсон утверждал, что в Портон-Даун ему «с абсолютной уверенностью» заявили, что инцидент в Солсбери произошел из-за отравляющего вещества из России.

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