Украинцам надо пилить трубу: в разрешении Финляндии на «Северный поток — 2» увидели извинения ЕС за «дело Скрипаля»

В закладки

Хельсинки, 5 апреля. Власти Финляндии выдали разрешение на строительство газового провода «Северный поток — 2» в экономической зоне страны. Пользователи Сети прокомментировали новость и оценили значение данного вердикта.

О разрешении финских властей на прокладку газопровода «Северный поток — 2» через исключительную экономическую зону этой страны сообщила в четверг, 5 апреля, управляющая фирма проекта Nord Stream 2 AG. Отмечается, что речь идет о 374 км от общих 1 220 км трубопровода.

Пользователи социальных сетей иронично называют решение Хельсинки очередной «перемогой» («Победой» — Прим.ред.) киевского руководства, которое активно призывает запретить строительство газопровода. Киев жалуется на то, что «Северный поток — 2» лишит Украину транзита голубого топлива и денег от него.

Пользователи предлагают украинцам «пилить трубу», чтобы получить хоть какие-то денежные средства от практически бесполезной газотранспортной системы страны (ГТС).

Участники дискуссии считают, что разрешение Финляндии подтверждает как заинтересованность Европейского союза в российском газе и его прямых поставках без транзитных стран вроде Украины, так и превосходство Германии — основной приверженки проекта и нормализации отношений с Россией.

Кое-кто усмотрел в решении Хельсинки своеобразное «извинение» за высылку дипломатов из солидарности с Британией из-за так называемого «дела Скрипаля».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.