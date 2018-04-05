Херсонский суд перенес слушание по делу капитана «Норда»

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Херсон, 5 апреля. Адвокат капитана российского траулера «Норд» Владимира Горбенко сообщил, что херсонский городской суд перенес заседание по его делу на пятницу. При этом в случае, если до вечера пятницы не будет принято решение по делу Горбенко, суд обязан его освободить.

В четверг обвиняемый в «незаконном въезде на временно оккупированную территорию Украины» капитан так и не был доставлен в четверг — как заявил на украинском телевидении представитель генпрокуратуры Украины, причина этого будет выяснена, а к виновному применены меры. Из-за отсутствия ответчика слушание по делу не состоялось — впрочем, в херсонсом суде заявили, что заседание не состоялось по причине занятости судьи.

«Заседание назначено на завтра на 13.30», — рассказал адвокат Александр Руденко в эфире украинского телеканала.

Украинские пограничники задержали крымский траулер «Норд» в Азовском море 30 марта. Представители российской власти назвали эти действия «пиратством».

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