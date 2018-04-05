Качиньский озвучил сроки нового расследования катастрофы под Смоленском

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Нью-Йорк, 5 апреля. Глава партии «Право и справедливость», брат экс-президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, Ярослав Качиньский фактически признал, что намерен скомпрометировать Россию в глазах всего мира.

Качиньский выразил надежду, что Польше удастся «схватить за руку» Россию, которая «окажется скомпрометирована в глазах всего мира». Он убежден, что результате американских экспертов, которые работали в городе Миньск-Мазовецки на таком же Ту-154, который потерпел крушение, могут оказаться «переломными». Однако к ближайшей годовщине катастрофы результатов так и не удастся дождаться.

«Однако мы должны подождать их. Это необычайно точный, продвинутый технический анализ, требующий времени. Согласно прогнозу, эти исследования займут около года, может, немного больше. Дополнением к этой работе будут действия группы экспертов, созванных прокуратурой», — заявил Качиньский.

Слова политика вызвали возмущение у россиян.

«Прежде, чем требовать от России сознаться в том, чего она не совершала, полякам неплохо было бы покаяться в том, что совершили они», — отмечают интернет-пользователи в комментариях к новости.

«Да, да, гречка в винты попала», — комментируют версии катастрофы в соцсетях.

«За небольшую плату британцы докажут, что Качиньский умер от: полония, мельдония, «Новичка», ракеты «Бук», — шутят пользователи.

Россияне предположили, что Польша пытается скрыть «позорную» причину трагедии.



Катастрофа Ту-154 произошла под Смоленском в апреле 2010 года. Самолет с главой государства Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку. В результате погибли 96 человек.

Несмотря на то, что Польше до сих пор так и не удалось обвинить Россию в случившемся, Ярослав Качиньский заявил, что полного отчета к восьмой катастрофе трагедии не будет — польские власти объявили о начале нового расследования.

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