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Украина
Досудебное расследование по «делу о рюкзаках» против сына Авакова завершено
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    Досудебное расследование по «делу о рюкзаках» против сына Авакова завершено

    20:25  5 Апреля 2018
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    Досудебное расследование по «делу о рюкзаках» против сына Авакова завершено

    Киев, 5 апреля. Сотрудники правоохранительных органов окончили досудебное расследование в отношении Александра Авакова, сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, и экс-заместителя министра ведомства Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    В НАБУ сообщили, что досудебное расследование в отношении указанных лиц завершено.

    Кроме того, в ведомстве уточнили, что сотрудники правоохранительных органов открыли материалы дела для адвокатов подозреваемых. По окончании ознакомления защиты с делом, оно будет передано в судебную инстанцию.

    Напомним, сына украинского министра Арсена Авакова подозревают в причастности к растрате порядка 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году.

    Отмечалось, что по делу проходят еще два человека, один из которых — Чеботарь. В ноябре минувшего года киевский суд избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства.

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    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #аваков #набу #мвд украины #рюкзаки
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