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Станислав Бышок и Евгений Бень: есть ли надежда на другую Европу?
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    Станислав Бышок и Евгений Бень: есть ли надежда на другую Европу?

    20:23  5 Апреля 2018
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    В гостях у программы «Сверим часы с Евгением Бенем» на ФАН ТВ побывал политический аналитик и международный эксперт Станислав Бышок.

    Станислав Бышок рассказал о работе группы из 25-и иностранных делегатов, которые по линии международной мониторинговой организации CIS-EMO побывали в России в марте, чтобы в качестве наблюдателей принять участие в президентских выборах.

    Делегаты представляли восемь стран: Великобританию, Францию, Италию, Польшу, Болгарию, Египет, Индию и Китай. Среди приехавших в Россию наблюдателей были, в частности: Луи Альо, депутат французского парламента, вице-президент партии «Национальный фронт»; Дженис Аткинсон, депутат Европейского парламента от Великобритании, член фракции «Европа наций и свободы»; Абдельрахим Али, депутат парламента Египта, советник президента аль-Сиси; Эли Хатем, экс-советник по международным вопросам генерального секретаря ООН Бутроса Бутрос-Гали; Шэнь Гомин, депутат Собрания народных представителей Шанхая; Пан Давэй, профессор, директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук; Ли Юнцюань, профессор, председатель Китайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии (Пекин) и другие.

    За несколько дней пребывания в России наблюдатели встретились с рядом политиков и общественных деятелей, представителями законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня. В день выборов 18 марта часть делегатов осталась в Москве, а часть осуществляла мониторинг в регионах – в Смоленске, Твери, Великом Новгороде и Вологде.

    19 марта мониторинговая миссия подвела предварительные итоги своей работы на двух пресс-конференциях в Москве – в МИА «Россия сегодня» и ИТАР-ТАСС. Все наблюдатели отметили высокий технический и организационный уровень, на котором прошли выборы, а также обратили внимание на открытость процедуры и отзывчивость чиновников, к которым гости обращались за разъяснениями по различным аспектам избирательного процесса.

    Станислав Бышок считает, что, несмотря на сложности в отношениях западных столиц и Москвы, эксперты из европейских стран посчитали своим долгом приехать в Россию, чтобы не только понаблюдать за ходом выборов, но и показать, что существует другая Европа – та Европа, для которой Россия является принципиальным партнером и союзником, та Европа, с которой России нечего делить, кроме ответственности за общее будущее.

    В свою очередь публицист и политолог Евгений Бень обратил внимание на то, что, к сожалению, признаки идеологического расхождения России и Запада становятся все более явственными, и в самое последнее время взаимонепонимание приблизилось к той «красной черте», которая грозит суицидом для современной цивилизации в целом.

    В то же время в Евросоюзе среди оппозиционных (и не только) политиков всё более явственно проступает осознание того, что нагнетание расхождений может привести к тому, что Европа окончательно потеряет Россию, а это реально обернется для Запада беспрецедентным экономическим и геополитическим ущербом.

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    Автор: Евгений Бень; Александр Фокин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #бышок #выборы-2018 #бень
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