Виктория Скрипаль пока не получила ответ от Великобритании по визе

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Москва, 5 апреля. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория пока что не получила ответ от британского посольства в Москве касательно получения визы. Об этом она заявила, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«По поводу визы мне сказали в посольстве Великобритании, что Лондон еще не дал ответ», — отметила она.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что поговорила по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией (дочь Сергея Скрипаля), которая вместе с отцом была госпитализирована в британском Солсбери. По ее словам, Юлия чувствует себя хорошо. При этом Виктория отметила, что ее сестра сомневается в вероятности выдачи британской визы.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. Позже специалисты из британской лаборатории признались, что не смогли установить, где именно было произведено отравляющее вещество.

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