Госдеп США отказался комментировать блокировку российских СМИ в социальных сетях

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Вашингтон, 5 апреля. Американский Госдеп отказался прокомментировать блокировку аккаунтов российских СМИ в социальной сети Facebook, против которой резкий протест ранее выразило дипломатического ведомства РФ.

«Мы не собираемся давать никаких комментариев на этот счет», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы американского ведомства Ноэль Клэй.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ в социальных сетях Facebook и Instagram планируют обсудить на межведомственном уровне. Она подчеркнула, что российская сторона планирует направить «соответствующие письма правозащитному сообществу, в ОБСЕ и другие профильные международные структуры».

Захарова решительно подчеркнула, что российская сторона требует объяснений и комментариев на этот счет. При этом она сообщила, что решение о контрмерах на блокировку будет приниматься после уточнения позиции американских властей.

Напомним, как сообщил ранее основатель Facebook Марк Цукерберг, социальная сеть удалила свыше 270 аккаунтов и страниц, которые якобы контролировались организацией «Агентство интернет-исследований», которую Вашингтон обвинил в оказании влияния на президентские выборы-2016 в США.

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