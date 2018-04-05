«Настройка на эффективную работу»: Путин обсудил с Цивилевым развитие Кузбасса

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Москва, 5 апреля. В ходе обсуждения ключевых вопросов развития Кемеровской области с врио губернатора Сергеем Цивилевым, президент Владимир Путин, что критическая ситуация, в которой новый глава администрации принял Кузбасс, должна «настроить его на эффективную работу» и «мобилизовать все положительные качества».

Президент выразил надежду на то, что жители Кузбасса почувствуют достоинства нового врио губернатора, когда он приступит к полномасштабной работе.

«Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать, даже в критической ситуации», — признал Путин.

Глава государства отметил, что Кемерово является признанным лидером в промышленном освоении угля, а также в металлургической промышленности. Благодаря деятельности ушедшего в отставку губернатора Амана Тулеева, отметил Путин, в области есть положительные тенденции: «Самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти».

Цивилев отметил, что в настоящее время основной его задачей является помощь семьям пострадавших и погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Власти Кемерово, подчеркнул он, делают все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась.

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