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Никита Петров о деле Дмитриева: Надеюсь, у прокуратуры хватит правосознания не обжаловать решение
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    Никита Петров о деле Дмитриева: Надеюсь, у прокуратуры хватит правосознания не обжаловать решение

    20:30  5 Апреля 2018
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    Никита Петров о деле Дмитриева: Надеюсь, у прокуратуры хватит ума и правосознания не обжаловать решение

    Петрозаводский городской суд оправдал руководителя карельского отделения общества «Мемориал» историка Юрия Дмитриева по обвинениям в изготовлении детской порнографии и в развратных действиях. Дмитриев признан виновным в незаконном хранении оружия, ему назначено наказание в виде ограничения свободы. Ранее обвинение просило назначить историку наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, сам Дмитриев настаивал на своей невиновности. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя совета общества «Мемориал» историк Никита Петров, суд поступил в рамках права, и это очень отрадный факт.

    «Само собой, мы удовлетворены решением суда — это очевидно, — отметил Никита Петров. — Но самое главное, когда рассыпалось обвинение, и когда экспертизы показали вздорность этих обвинений [в изготовлении порнографии и в развратных действиях — прим. ФАН], суд поступил именно в рамках права — то есть, принял правовое решение».

    Петров особо обратил внимание на то, что судья Марина Носова приняла решение в соответствии со своими представлениями о законности, что, по словам историка, абсолютно правильно.

    «Кстати говоря, судьи должны опираться на свое собственное преставление о том, что соответствует закону, а что не соответствует. Так вот это решение — совершенно правосудное. И вполне обоснованное», — отметил собеседник ФАН.

    Отметил представитель «Мемориала» и роль обвинения в деле Юрия Дмитриева.

    «Что касается выдвижения обвинений [против Дмитриева], то до сих пор трудно себе представить, что этой травлей у него по сути отняли год жизни, поместив его в тюрьму. Но, по крайней мере, это дело закончилось благополучно. Надеюсь, у прокуратуры хватит и ума, и правосознания не обжаловать данное решение. Хотя в данном случае речь идет о том, что честь мундира затронута. Ведь мы же прекрасно понимаем, что, если человек был незаконно лишен свободы, — а оправдательное решение суда говорит, что заключение было незаконным, что человек был фактически невиновен, — то, конечно, люди, которые поддерживали обвинение, которые выдвигали обвинение, — должны в свою очередь сами ответить по закону», — подчеркнул Никита Петров.

    Судья Марина Носова оправдала Юрия Дмитриева по двум статьям из трех

    Как сообщает «Медиазона», глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев был оправдан по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Суд признал недопустимым доказательством и исключил из материалов дела первую экспертизу по этому делу. За Дмитриевым сохранено право на реабилитацию по этим обвинениям.

    Главу карельского «Мемориала» признали виновным по статье о хранении оружия, назначив ему наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. За вычетом времени, которое Дмитриев провел в СИЗО, срок ограничения свободы составит всего три месяца.

    С конца 1980-х годов Юрий Дмитриев был секретарем Петрозаводской и членом Карельской республиканской комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Дмитриев известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930—1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорско-Балтийского канала, многие годы он разыскивал на территории Карелии захоронения расстрелянных и умерших заключенных ГУЛАГа. В конце 1990-х годов экспедиции под руководством Юрия Дмитриева обнаружили в Карелии места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору, стараниями историка эти места отмечены памятниками.

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    Автор: Анна Кириллова
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