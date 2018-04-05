Армия Сирии готовится взять укрепление ИГ в южном пригороде Дамаска

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Дамаск, 5 апреля. Сирийская правительственная армия готовится к штурму форпоста «Исламского государства»1, расположенного на месте лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.

Командование Вооруженных сил САР в четверг направило дополнительные силы в район Ярмука. На стороне сирийских военных сражаются ополченцы из палестинских фронтов.

Согласно предварительным данным, в лагере насчитывается несколько сотен боевиков ИГ1, среди которых есть иностранные наемники. Взятие Ярмука станет ключом для дальнейшего освобождения от террористов кварталов Дамаска Тадамун, Хаджр- эль-Асвад и Эль-Асали.

Напомним, что большая часть жителей Ярмука перебралась в Дамаск еще в 2015 году, после чего лагерь полностью оказался в руках джихадистов. Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Большая часть боевиков ИГ была выбита из Сирии в результате совместных действий правительственных сил и ВКС России. Свои позиции террористы также потеряли и в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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