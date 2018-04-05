«Опасный сигнал»: в Госдуме заподозрили Порошенко в подготовке новой атаки на Донбасс

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Москва, 5 апреля. Уже в мае киевские власти могут начать полномасштабные военные действия — новый атаку на народные республики Донбасса. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, «Россия приняла опасный сигнал», который содержится в заявлении украинского президента Петра Порошенко о «смена формата операции ВСУ в Донбассе».

Напомним, сегодня украинский президент объявил, что «антитеррористическая операция» в Донбассе закончится в мае — а на смену ей придет «новый формат» операции в рамках принятого Киевом «закона о реинтеграции Донбасса».

«Президент Украины фактически объявил сегодня о начале в мае полномасштабных военных действий против Донбасса, — уверен Железняк. — Заявление Порошенко — это опасный сигнал, который обязательно будет принят во внимание Россией и независимыми республиками Донбасса».

Депутат подчеркнул, что заявление Порошенко должно получить соответствующую оценку со стороны международного сообщества, а Россия точно не оставит без внимания нагнетание ситуации на Украине.

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