Дуэйн Скала Джонсон не исключил своего участия в президентских выборах в США
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Нью-Йорк, 5 апреля. Американский актер Дуэйн Скала Джонсон не исключил своего участия в президентских выборах в США.
Актер заявил, что готов баллотироваться, поскольку ему важно будущее американского народа и страны, а также питает уважение к институту госслужбы и особенно — к должности президента США.
«Я не исключал бы такого и считаю лестным, что многие люди выступают за это и открыто высказываются по этому поводу», — заявил Джонсон в эфире Fox News.
Для того, чтобы исполнять обязанности главы государства, необходимо «надо научиться как можно большему» числу вещей, отметил он.
Джонсон заявлял о своем желании выдвинуть кандидатуру на пост президента США еще год назад.
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