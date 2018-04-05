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Нью-Йорк, 5 апреля. Американский актер Дуэйн Скала Джонсон не исключил своего участия в президентских выборах в США.

Актер заявил, что готов баллотироваться, поскольку ему важно будущее американского народа и страны, а также питает уважение к институту госслужбы и особенно — к должности президента США.

«Я не исключал бы такого и считаю лестным, что многие люди выступают за это и открыто высказываются по этому поводу», — заявил Джонсон в эфире Fox News.

Для того, чтобы исполнять обязанности главы государства, необходимо «надо научиться как можно большему» числу вещей, отметил он.

Джонсон заявлял о своем желании выдвинуть кандидатуру на пост президента США еще год назад.

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