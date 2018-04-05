Украина обсудила с США реформирование ВСУ

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Киев, 5 апреля. Министр обороны Украины Степен Полторак в четверг встретился с делегацией сената США, которую возглавлял Роберт Портман. Стороны обсудили вопрос развитие отношений между двумя странами, а также реформирование украинской армии.

«Почти два года мы активно работаем над реформой. В ходе реформирования мы ставим себе очень серьезную цель — достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей», — сообщает Минобороны Украины.

Полторак также затронул вопрос принятого в четверг законопроекта о нацбезопасности, который, по его словам, является первым шагом на пути реформ и сближения с НАТО.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла в первом чтении внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о нацбезопасности, который вносит изменения в иерархию армии и уточняет обязанности главнокомадующего.

Напомним, что Украина взяла курс на сближение с НАТО в 2014 году, отказавшись от своего внеблокового статуса. Севроатлантический альянс заявляет о готовности сотрудничать с Украиной, однако пока не готов принять ее в свои ряды.

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