Було б що перейменовувати: украинцы отреагировали на закон о переименовании ВДВ страны

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Киев, 5 апреля. Верховная рада Украины со второй попытки приняла закон президента страны Петра Порошенко о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

Согласно тексту пояснительной записки, необходимость в переименовании возникла по причине ухудшения отношений между Киевом и Москвой, что «повлекло отрицательное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) России».

Решение о принятии закона поддержали 236 украинских депутатов Рады.

Пользователи Сети активно обсуждают украинское нововведение и придумывают свои версии расшифровки украинских ДШВ.

Пользователь Twitter отметил: «Було б що перейменовувати» (Было бы что переименовывать — Прим.ред.). В социальной сети «ВКонтакте» написали: «Все, теперь заживут! Вот чего все так долго ждали на Украине».

Также пользователи предлагают свои варианты расшифровок ДШВ, самыми популярными из которых являются: «Дешвойска», «Древние Шумерские войска».

Другие участники дискуссии задаются вопросом о том, на чем же будут летать десантно-штурмовые войска.

«Самолетов нет, будут пешком штурмовать», — посмеялся один из юзеров.

Пользователь Facebook напомнил о том, что «рожденный ползать летать не может».

Принятый Радой закон вступит в силу после подписания его главой страны Порошенко.

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