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Украина
Було б що перейменовувати: украинцы отреагировали на закон о переименовании ВДВ страны
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    Було б що перейменовувати: украинцы отреагировали на закон о переименовании ВДВ страны

    20:04  5 Апреля 2018
    8739

    Було б що перейменовувати: украинцы отреагировали на закон о переименовании ВДВ страны

    Киев, 5 апреля. Верховная рада Украины со второй попытки приняла закон президента страны Петра Порошенко о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

    Согласно тексту пояснительной записки, необходимость в переименовании возникла по причине ухудшения отношений между Киевом и Москвой, что «повлекло отрицательное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) России».

    Решение о принятии закона поддержали 236 украинских депутатов Рады.

    Пользователи Сети активно обсуждают украинское нововведение и придумывают свои версии расшифровки украинских ДШВ.

    Пользователь Twitter отметил: «Було б що перейменовувати» (Было бы что переименовывать — Прим.ред.). В социальной сети «ВКонтакте» написали: «Все, теперь заживут! Вот чего все так долго ждали на Украине».

    Также пользователи предлагают свои варианты расшифровок ДШВ, самыми популярными из которых являются: «Дешвойска», «Древние Шумерские войска».

    Другие участники дискуссии задаются вопросом о том, на чем же будут летать десантно-штурмовые войска.

    «Самолетов нет, будут пешком штурмовать», — посмеялся один из юзеров.

    Пользователь Facebook напомнил о том, что «рожденный ползать летать не может».

    Принятый Радой закон вступит в силу после подписания его главой страны Порошенко.

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    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #всу #украина #порошенко #вдв #верховная рада #армия #дшв
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